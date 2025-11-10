Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidič k matce nedojel
Skončil v cele.
Policisté z mostecké hlídkové služby během běžného výkonu služby zastavili v hluboké noci ze soboty na neděli osobní vozidlo, jehož řidič do svého cíle nedojel. Nocleh mu strážci zákona zařídili v cele.
Hodinu po půlnoci si uniformovaná hlídka všimla vozidla značky Škoda, které jelo z ulice Víta Nejedlého, přes křižovatku u Centralu a zabočilo do Zdeňka Fibicha. Způsob jízdy byl poměrně nejistý. Brzy se ukázalo proč. Policisté vozidlo zastavili a provedli kontrolu řidiče, 20letého muže z Mostu. Dechová zkouška na alkohol u něj prokázala hodnotu přesahující 2 promile. Řidič byl na místě zadržen a převezen k lékařskému vyšetření. O řidičský průkaz Mostečan přišel. Vypití několika piv zadržený nepopíral. Prý se jednalo o zkrat, protože se pohádal se svojí přítelkyní a chtěl dojet ke své matce. Policisté zahájili úkony trestního řízení a muži po vystřízlivění předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Na nějakou dobu si na sedadlo řidiče nesedne. K tomu mu hrozí v případě uznání viny až rok ve vězení.
„Apelujeme na všechny řidiče, aby za volant nikdy nesedali pod vlivem alkoholu. I malé množství může výrazně ovlivnit schopnost reagovat a ohrozit životy ostatních,“
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
10. listopadu 2025