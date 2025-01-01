Policie České republiky  

Řidič jel v protisměru po D8

Policie hledá svědky této jízdy a žádá je o pomoc 

Policisté dálničního oddělení v Řehlovicích žádají řidiče, kteří se v neděli 21. září 2025 v čase mezi 23:20 a 23:40 hodinou pohybovali po dálnici D8 ve směru na Prahu, aby poskytli kamerové záznamy ze svých vozidel. V uvedenou dobu se na 52. kilometru u exitu Velemín dostalo osobní vozidlo do protisměru a v levém jízdním pruhu pokračovalo až na 69. kilometr, kde u exitu Trmice došlo ke střetu s osobním vozidlem. Při nehodě byly zraněny tři osoby. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 1,4 ‰ alkoholu.

Kamerové záznamy, na nichž by bylo zachyceno vozidlo jedoucí v protisměru, jsou pro vyšetřování této mimořádně nebezpečné události velmi důležité.

Pokud disponujete záznamem, obraťte se prosím na linku 158.

Ústí nad Labem 22. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

