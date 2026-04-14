Řidič felicie přehlédl chodkyni na přechodu a srazil ji

Seniorka utrpěla naštěstí jen pohmožděniny. 

V sobotu kolem 8. hodiny ráno se žena seniorského věku vypravila  na nákup do večerky v Bulharské ulici v České Lípě, kam ale nedorazila. Na přechodu pro chodce u tříramenné křižovatky v ulici Bulharská ji přehlédl 76letý řidič za volantem felicie a najel do ní. Paní po střetu s autem upadla na chodník, ale jak ukázalo následné vyšetření v nemocnici, žádnou vážnou újmu na zdraví přitom neutrpěla. Památku na sobotní ráno má jen v podobě bolavé pohmožděné nohy. Štěstí měl i její pejsek, který po přechodu běžel před ní a kolům auta nepozorného řidiče o vlásek unikl. Řidič felicie pod vlivem alkoholu nebyl.

14. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

