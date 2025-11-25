Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič dodávky napadl jiného řidiče
Za agresivní reakci hrozí až tři roky vězení.
Dne 12. září 2025 v podvečerních hodinách došlo v České Skalici, v ulici Nádražní u řadových garáží, k incidentu mezi řidičem osobního vozidla BMW a posádkou bílé dodávky Renault Trafic. Na základě provedených úkonů policisté nyní ve zkráceném přípravném řízení sdělili 33letému cizinci podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.
Podezřelý z bílé dodávky měl po předchozí dopravní situaci, kterou si vyložil jako osobní urážku, zastavit vozidlo BMW 20letého muže a následně jej fyzicky napadnout. Nejprve jej uchopil pod krkem, poté za levou ruku v oblasti prstů a dlaně, přičemž pronesl slova: „Já ti tu ruku zlomím.“ V důsledku tohoto jednání utrpěl poškozený zlomeninu palce levé ruky, která jej omezila v běžném způsobu života po dobu nejméně sedmi týdnů. Nemohl vykonávat své zaměstnání, byl omezen při sportovních aktivitách, při zvedání těžkých břemen ani nemohl řídit motorové vozidlo. Motivem mělo být, že si mávnutí rukou vyhodnotil jako urážlivé gesto ze strany poškozeného.
Podezřelý se k jednání doznal, omluvil se a vyjádřil lítost. Poškozený podal na obvodním oddělení Policie ČR v České Skalici podrobné vysvětlení, ve kterém popsal průběh incidentu i následné zdravotní komplikace. Kompletní spis byl předložen příslušnému státnímu zastupitelství k rozhodnutí o dalším procesním postupu. Za uvedený trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.
Policie České republiky upozorňuje řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, že konflikty vzniklé při jízdě je nutné řešit klidně a bez agresivního jednání. Jakákoli vyhrocená reakce může mít vážné následky pro zdraví i trestněprávní odpovědnost. V případě pocitu křivdy či nebezpečí je vždy vhodné obrátit se na policii, nikoli brát věci do vlastních rukou.
por. Karolína Macháčková
25.11.2025