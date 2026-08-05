Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidič autobusu zabránil střetu s osobním vozidlem
Viděli jste dopravní incident z minulého pátku na křižovatce Dukelská x Lidická? Ozvěte se nám.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky incidentu na křižovatce ulic Dukelská a Lidická v krajském městě, ke kterému došlo minulý pátek 31. července 2026.
V době 12:08 hod. přijížděl od centra (např. Jihočeského muzea) dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, kdy pravděpodobně nerespektoval dopravní značení – Stůj, dej přednost v jízdě a vjel do prostoru křižovatky v době, kdy z jeho pravé strany přijížděl po mostě přes řeku Malši od Mánesovy ulice autobus městské hromadné přepravy, linky č. 2. Jeho řidič na vzniklou situaci reagoval prudkým bržděním, aby zabránil bočnímu střetu, ale uvnitř vozu bohužel došlo k pádu cestující se zraněním, které si následně vyžádalo lékařské ošetření. Neznámý řidič z místa ujel.
Policisté žádají případné svědky události, kteří mohou mít záznam ze svých palubních kamer, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, telefon 974 226 250, 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. srpna 2026