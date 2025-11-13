Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidič autobusu obviněn
Kriminalisté sdělili obvinění třiapadesátiletému muži.
V srpnu letošního roku jsme obdrželi volání na tísňovou linku od cestujících z autobusu na trase Praha – Louny, přičemž cestující se domáhali zastavení a kontroly řidiče předmětného autobusu, a to vzhledem k nestandardní jízdě.
Policisté z nejbližšího okolí vyrazili na dálnici D7 a za malý moment autobus objevili u Panenského Týnce, kde jej i zastavili. Na první pokus se jej snažili navést z dálnice, to se ale vzhledem ke “spolupráci“ řidiče dopravního prostředku nepodařilo, proto po zastavení v odstavném pruhu vytvořili bezpečnou zábranu ze služebních dopravních prostředků. Ta se tvoři, aby se během zastavení na tělese dálnice nikomu ze zainteresovaných osob nic nestalo. Provedenou zkouškou na alkohol bylo zjištěno u řidiče 2,66 promile alkoholu v dechu. S touto hodnotou třiapadesátiletý řidič nesouhlasil, a proto byl proveden odběr biologického materiálu, pro laboratorní zjištění přítomnosti alkoholu v krvi. Rozbor opětovně potvrdil, stejně jako kalibrovaný přístroj Dräger, přítomnost alkoholu, tentokrát v krvi.
Kriminalisté v uplynulých dnech sdělili dotyčnému řidiči obvinění ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu tří let.
13. listopadu 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje