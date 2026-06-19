Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidič autobusu čelí trestnímu stíhání
V důsledku nerespektování dopravního značení se s autobusem zaklínil pod viaduktem.
Českokrumlovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
Obviněný muž jako řidič autobusu v úterý 16. 6. 2026 krátce po půl desáté dopoledne pravděpodobně nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje stanovenou mez. Maximální povolená výška vozidla je v daném místě stanovena na 3 metry. Přesto vjel pod viadukt, kde následně střechou autobusu narazil do jeho konstrukce a zůstal s vozidlem zaklíněn.
V autobusu cestovalo celkem 24 osob, z nichž šest utrpělo při nehodě lehká zranění. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslena na nejméně 1 milion korun. Poškozením železné konstrukce viaduktu vznikla škoda ve výši nejméně 100 000 korun. Policisté na místě u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla negativní.
Řidiči autobusu nyní v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Trestní stíhání probíhá na svobodě.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
19. června 2026