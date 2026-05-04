Revolution train

Do Neratovic zavítal interaktivní protidrogový vlak. 

V pondělí 4. května 2026 mohli žáci neratovických základních a středních škol navštívit protidrogový vlak na vlakovém nádraží v Neratovicích.

Tato multimediální mobilní vlaková souprava umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny. Zaměřena je především na děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také na širokou veřejnost. Cílem preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Návštěvníci postupně prochází vagóny vlakové soupravy, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávali jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu.

Prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, který policie prezentuje pod názvem „ Tvoje cesta načisto“. Policistky z oddělení tisku a prevence ze Středočeského kraje do tří měsíců od prohlídky vlaku opět navštíví děti ve školách a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob.

Pro návštěvníky protidrogového vlaku byl připraven i doprovodný program, na kterém se podíleli policistky z Územního odboru PČR Mělník a strážníci Městské policie Neratovice.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
4.5.2026

