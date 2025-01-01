Policie České republiky  

Revizní znalecký posudek

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací:

„…Revizní znalecký posudek (týkající se prodeje pozemků z vlastnictví xxxxxxxx pro projekt xxxxxxxx) zadaný na základě opatření policejního orgánu ze dne 29. ledna 2024 a vydaný znaleckým ústavem dne 27. června 2024 (na který odkazuje Usnesení Policie České republiky - NCOZ JID: PCR41 ETRxxxxxxxxxxx ze  dne 31. října 2024 v bodu 8. Revizní posudek na straně 31).


Povinný subjekt žádost posoudil a žadateli poskytl požadovaný anonymizovaný dokument.


plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV 
 

