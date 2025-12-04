Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Republikoví dopraváci na Pardubicku
Civilní vozidlo speciálního oddělení dohledu republikové dopravky se vydalo do Pardubického kraje.
V minulých dnech jsme společně s kolegy ze speciálního oddělení dohledu republikové dopravky kontrolovali řidiče, jak dodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích. Speciálně jsme se zaměřili na věnování se řízení a zákazu držení telefonu, hovorového nebo záznamového zařízení během jízdy. Během asi 4 hodin jsme odhalili 26 porušení pravidel. Jednoho řidiče, který nesouhlasil s přestupkem, jsme oznámili příslušnému správnímu úřadu, ostatní jsme vyřešili udělením blokových pokut v celkové výši téměř 53.000 korun.
Nejčastějším prohřeškem bylo držení telefonu v ruce. Dále řidiči nebyli připoutáni bezpečnostním pásem, jeden z řidičů uspokojoval své chuťové pohárky hranolkami, které v jedné ruce držel a druhou je jedl. Viděli jsme i to, jak spolujedoucí v nákladním vozidle během jízdy přechází ze zadní části kabiny na místo spolujezdce a následně se poutá. Všechny přestupky jsme měli spolehlivě zadokumentované a tak řidiči víceméně nic moc proti porušení pravidel nenamítali. V podobných kontrolách budeme i nadále pokračovat.
Vzhledem k tomu, že se blíží zima, venku je brzo tma, silnice bývají mokré, kluzké nebo pokryté vrstvou sněhu, doporučujeme řidičům, aby dbali zvláštní opatrnosti, aby se vždycky v pořádku vrátili tam, kam chtějí.
Přiloženo video PČR.
4. prosince 2025
mjr. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje