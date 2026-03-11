Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Republiková ROADPOL speciální kontrola
Policisté v Libereckém kraji kontrolovali použití bezpečnostních pásů a zádržných systémů.
Na základě vývoje dopravní nehodovosti se v úterý 10. března uskutečnila napříč naší republikou speciální dopravní akce, primárně zaměřena na kontrolu využívání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. V rámci Libereckého kraje jsme vymezili několik stanovišť v každém z místních okresů, kde jednotlivé hlídky využívaly speciálních dalekohledů, díky kterým odhalovali nepřipoutané hříšníky.
Policisté v Libereckém kraji během dvou několika hodinových bloků odhalili téměř stovku přestupků, za které uložili blokové pokuty za necelých 150 tisíc korun. Celkově jsme za uplynulý den zkontrolovali 269 vozidel. Nejčastějším prohřeškem byly dle očekávání nezapnuté pásy. Ty policisté řešili celkem v 65 případech. Ve třech případech porušili zákon i cyklisté. Policisté kontrolovali nejen zapnuté pásy, ale i držení hovorového zařízení během jízdy, dodržování rychlosti nebo přítomnost alkoholu či jiných návykových látek za volantem. Jeden z kontrolovaných řidičů měl po provedení orientační zkoušky pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Kromě bezpečnostních pásů byly dalšími častými prohřešky - překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to u 10 řidičů, dalších 9 řidičů drželo za jízdy hovorové zařízení a 10 vozidel nesplňovalo technický stav.
Vybraní řidiči, u kterých nebyl zjištěn žádný prohřešek, obdrželi od policistů drobný dárek v podobě nealkoholického piva či alkohol testu a jiných drobných předmětů.
Dopravní akce obdobného charakteru mají za cíl snížit počty dopravních nehod a jejich následků. Budou tak plánovány i v dalších měsících tohoto roku.
11. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
KŘP Libereckého kraje
odd. tisku a prevence