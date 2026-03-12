Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Republiková ROADPOL - policisté se zaměřily na pásy
Policisté na Kutnohorsku kontrolovali použití bezpečnostních pásů a zádržných systémů.
Na základě vývoje dopravní nehodovosti se na začátku tohoto týdne uskutečnila napříč naší republikou speciální dopravní akce, primárně zaměřena na kontrolu využívání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. V rámci Kutnohorska jsme vymezili několik stanovišť v každém z místních okresů, kde jednotlivé hlídky využívaly speciálních dalekohledů, díky kterým odhalovali nepřipoutané hříšníky.
Policisté odhalili téměř třicetdva, za které uložili blokové pokuty za necelých 45 tisíc korun. Celkově jzkontrolovali 90 vozidel. Nejčastějším prohřeškem byly dle očekávání nezapnuté pásy.
Dopravní akce obdobného charakteru mají za cíl snížit počty dopravních nehod a jejich následků. Budou tak plánovány i v dalších měsících tohoto roku.
NEPIŠTE ZPRÁVY, NETELEFONUJTE, VĚNUJTE SE ŘÍZENÍ
Při rychlosti 50km/h 1 vteřina zraku upřená na mobilní telefon znamená 14 ujetých metů „bez“ řidiče
+
1vteřina reakční doba řidiče = dalších 14 ujetých metrů, než vozidlo začne brzdit
+
Náběh brzd + vlastní brzdná dráha vozidla = dalších 12 -14 metrů na suchém povrchu
= CCA 40 metrů
POZOR!
Špatný způsob brzdění nebo zhoršené klimatické podmínky v zimě mohou brzdnou dráhu při 50 km/h prodloužit až o dvojnásobek!
I jedna vteřina může rozhodnout o přežití!
por. Mgr. Vendulka Marečková
12. března 2026