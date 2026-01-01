Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Rekordní rok 2025 pro litoměřické pátrače
Litoměřičtí kriminalisté zaznamenali v roce 2025 velkou úspěšnost v pátrání po osobách.
Desítky hledaných a pohřešovaných osob, se podařilo v roce 2025 vypátrat litoměřickým kriminalistům. Jejich práce a vysoká profesionalita zachránila životy, objasnila trestné činy a přispěla k ochraně veřejného pořádku.
Litoměřičtí kriminalisté, kteří se dlouhodobě specializují na pátrání po osobách, mají za sebou úspěšný rok. V roce 2025 se jim podařilo vypátrat desítky hledaných a pohřešovaných osob, čímž potvrdili vysokou profesionalitu, nasazení a efektivní spolupráci napříč policejními složkami i s veřejností.
Pátrání po osobách patří mezi jednu z nejnáročnějších oblastí policejní práce. Důvody, proč jsou osoby vyhlášeny do pátrání, jsou velmi různorodé. Často se jedná o osoby podezřelé ze spáchání trestné činnosti, tedy osoby podezřelé, obviněné či odsouzené, které se úmyslně vyhýbají trestnímu řízení. Nezřídka kriminalisté pátrají také po osobách, které nenastoupily výkon trestu odnětí svobody, vazbu, ochranné léčení nebo jiná soudem uložená opatření.
Další významnou skupinu tvoří svědci či poškození, které je nezbytné vypátrat pro provedení úkonů trestního řízení, přičemž je nelze kontaktovat běžnými prostředky. Bez jejich účasti by často nebylo možné objasnit závažné trestné činy.
Neméně důležitou oblastí je pátrání po pohřešovaných osobách. Litoměřičtí kriminalisté se v uplynulém roce intenzivně věnovali pátrání po pohřešovaných dětech i dospělých, u nichž panovaly obavy o jejich život, zdraví nebo osobní svobodu. Zvláštní pozornost byla věnována osobám se zdravotním omezením, například trpícím handicapem či duševním onemocněním, a rovněž nezvěstným osobám, které se dlouhodobě neozývaly a jejichž pobyt nebyl znám.
Kriminalisté se rovněž zapojovali do mezinárodního pátrání na základě žádostí zahraničních partnerů prostřednictvím systémů Interpolu či Schengenského informačního systému (SIS).
Pátrací akce probíhaly jak v terénu, tak i za využití médií a moderních informačních prostředků. Právě kombinace cílené operativní činnosti, rychlé výměny informací a spolupráce s veřejností přinesla velmi vysokou úspěšnost.
Výsledky, kterých litoměřičtí kriminalisté v roce 2025 dosáhli, si zaslouží uznání. Rekordní počet desítek vypátraných osob, je jasným důkazem jejich profesionality, odhodlání a každodenního nasazení. Jejich práce má nejen zásadní význam pro objasňování trestné činnosti, ale především přispívá k ochraně lidských životů a zdraví.
06. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje