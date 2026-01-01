Referent zahraničních vztahů - rozpočtář
Obecně
- Místo výkonu: Praha 5 - Zbraslav, BUS č. 129 a 318 zastávka „Zbraslav“ (směr od Smíchovského nádraží na Baně)
- pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- finanční zajištění zahraničních cest
- vedení účetních knih.
- plnění úkolů vyplývajících z výkonu správce rozpočtu
- práce s PC, práce v síti INTRANET – práce s databázovými systémy
- vedení a zpracování účetních a přeúčtovacích dokladů
- zabezpečování inventarizace majetku
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10 se mzdou 24.790,- Kč - 35.770,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní příplatek po zkušební době
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- benefity - příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 roky,
- řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
- flexibilní pracovní doba
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
- řidičský průkaz skupiny „B“
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
- znalost účtování majetku v systému SAP/R3
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: do 30.06.2026
- možnost nástupu: ihned (nebo dle dohody)
- součástí přijímacího řízení je psychologické vyšetření a osobní pohovor
V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis (zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání a současné pracovní zařazení) a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na E-mail: urn.personalni@pcr.cz, do předmětu uveďte „10 PT - referent zahraničních vztahů“
Případné doplňující informace je možné získat na personální skupině útvaru - personalista pí Mrázková, na tel. čísle: 974 843 754.