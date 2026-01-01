Policie České republiky  

Referent zahraničních vztahů - rozpočtář

Obecně

  • Místo výkonu: Praha 5 - Zbraslav, BUS č. 129 a 318 zastávka „Zbraslav“ (směr od Smíchovského nádraží na Baně)
  • pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • finanční zajištění zahraničních cest
  • vedení účetních knih.
  • plnění úkolů vyplývajících z výkonu správce rozpočtu
  • práce s PC, práce v síti INTRANET – práce s databázovými systémy
  • vedení a zpracování účetních a přeúčtovacích dokladů
  • zabezpečování inventarizace majetku

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10 se mzdou 24.790,- Kč - 35.770,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní příplatek po zkušební době
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity - příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 roky,
  • řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
  • flexibilní pracovní doba

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
  • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • znalost účtování majetku v systému SAP/R3

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu: do 30.06.2026
  • možnost nástupu: ihned (nebo dle dohody)
  • součástí přijímacího řízení je psychologické vyšetření a osobní pohovor

V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis (zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání a současné pracovní zařazení) a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na E-mail: urn.personalni@pcr.cz,  do předmětu uveďte „10 PT - referent zahraničních vztahů“

Případné doplňující informace je možné získat na personální skupině  útvaru - personalista pí Mrázková, na tel. čísle: 974 843 754.  

                                                           

Související dokumenty

