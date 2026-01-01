Referent státní správy a samosprávy - PT 9

KŘP hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 12 Modřany, Soukalova 3408/1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu
  • plnění úkolů v rámci správního řízení na úseku zbraní a střeliva jako pověřená úřední osoba
  • práce na příjmu s držiteli, vyřizování žádostí občanů na úseku zbraní a střeliva, např. o vydání zbrojních průkazů, zbrojních licencí, evropských zbrojních pasů, žádostí o vydání nových zbrojních průkazů, o povolení provozování střelnice a další, přitom spolupracuje s policisty a dalšími spolupracovníky
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s PC, práce v síti INTRANET-práce s databázovými systémy – např. centrální registr zbraní, revize údajů apod.
  • Vyžadování rejstříku trestů v rámci správního řízení. Vyžádání probíhá dálkovým způsobem prostřednictvím internetu za dodržení stanovených pravidel.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 25.190,- Kč – 36.210,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří - po 3 měsících, rekreace, dětské tábory)
  • benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka) 
  • řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
  • s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru+

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu:      do 15. 05. 2026      
  • možnost nástupu:                        od 01. 06. 2026 (nebo dle dohody)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „9 PT - referent státní správy a samosprávy OSZBM Praha IV“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí oddělení OSZBM Praha IV, tel. číslo: 974 854 300.

