Referent státní správy a samosprávy
KŘP hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4 – Pankrác, Sdružení 1664/1
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu
- plnění úkolů v rámci správního řízení na úseku zbraní a střeliva jako pověřená úřední osoba
- vyřizování žádostí občanů na úseku zbraní a střeliva, např. o vydání zbrojních průkazů, zbrojních licencí, evropských zbrojních pasů, žádostí o vydání nových zbrojních průkazů, o povolení provozování střelnice a další, přitom spolupracuje s policisty a dalšími spolupracovníky
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s PC, práce v síti INTRANET-práce s databázovými systémy – např. centrální registr zbraní, revize údajů apod.
- Vyžadování rejstříku trestů v rámci správního řízení. Vyžádání probíhá dálkovým způsobem prostřednictvím internetu za dodržení stanovených pravidel.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří - po 3 měsících, rekreace, dětské tábory)
- benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka)
- řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
- s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 10. 11. 2025
- možnost nástupu: 1. 11. 2025 (nebo dle dohody)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „9 PT - referent státní správy a samosprávy OSZBM P I a PIII“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí oddělení OSZBM Praha I a Praha III, tel. číslo: 974 822 624 nebo u zástupce vedoucí oddělení OSZBM Praha I a Praha III, tel. číslo: 974 822 617.