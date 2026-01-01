Referent státní správy a samosprávy
KŘP hlavního města Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha I a Praha III – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4 – Pankrác, Sdružení 1664/1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Zajišťování výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle platné legislativy, zejména zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu
- Vyřizování žádostí občanů v rámci správního řízení podle správního řádu.
- Vyžadování, kontrola a vyhodnocování podkladů potřebných k rozhodnutí ve správním řízení.
- Spolupráce s Policií České republiky a dalšími dotčenými orgány veřejné správy.
- Práce s elektronickými evidenčními a informačními systémy veřejné správy (např. ETŘ, Centrální registr zbraní).
- Vkládání, kontrola a aktualizace údajů v databázových systémech, provádění revizí evidovaných dat.
- Vyžadování výpisů z Rejstříku trestů a Rejstříku přestupků v rámci správního řízení.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 25 190,- Kč – 36 210,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří - po 3 měsících, rekreace, dětské tábory)
- benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka)
- řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
- s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 15. 6. 2026
- možnost nástupu: od 1. 7. 2026 nebo dledohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „9 PT – referent společné státní správy a samosprávy OSZBM, kontaktní místo P I a P III“.