Policie České republiky  

Referent společné státní správy a samosprávy (právník) 12.PT
KŘP Středočeského kraje, kancelář ředitele, analyticko-právní oddělení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- zajištění podkladů a provádění analytické činnosti, příprava a zpracování podkladů důležitých pro řídící a rozhodovací činnost ředitele a náměstků ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- zpracovává písemné materiály (odpovědi, stanoviska apod.) za Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve směru k nadřízeným orgánům i mimo resort;
- posuzování a zpracování dohod, obchodních a jiných smluv s organizacemi, právnickými a fyzickým osobami a zpracování další agendy spojené s touto problematikou
- plnění úkolů vyplývajících z náplně práce v různých komisích a pracovních skupinách, pokud je tím pověřen
- poskytování konzultací organizačním článkům krajského ředitelství vybraným právním problémům v oblasti bezpečnostně-právní
- evidence a zpracování doručené/vlastní dokumenty prostřednictvím IS ETŘ či jiným způsobem
- podílení se na tvorbě interních aktů řízení v oblasti spadající do věcné působnosti kanceláře ředitele krajského ředitelství
- provádění další činnosti spojení s administrativní činností oddělení
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 12 s platem 33.280,- Kč – 44.020,- Kč (podle započitatelné praxe)
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském, obor právní
- trestní a občanská bezúhonnost
- výborné komunikační a organizační schopnosti
- schopnost samostatné práce i práce v týmu
- znalost práce v IS ETŘ výhodou a práce na PC - MS Word a Excel podmínkou
- znalost občanského zákoníku a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích výhodou
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikace, organizační schopnosti
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 10. prosince 2025
- možnost nástupu: 01. února 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail michal.plesl1@pcr.cz s předmětem zprávy „Referent společné státní správy a samosprávy- právník“. Další případné informace sdělí vedoucí analyticko-právního oddělení Mgr. Michal Plesl – tel. 974 861 428, mobil: 607 002 263