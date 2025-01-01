Policie České republiky  

Referent společné státní správy a samosprávy (právník) 12.PT

KŘP Středočeského kraje, kancelář ředitele, analyticko-právní oddělení – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • zajištění podkladů a provádění analytické činnosti, příprava a zpracování podkladů důležitých pro řídící a rozhodovací činnost ředitele a náměstků ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
  • zpracovává písemné materiály (odpovědi, stanoviska apod.) za Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve směru k nadřízeným orgánům i mimo resort;
  • posuzování a zpracování dohod, obchodních a jiných smluv s organizacemi, právnickými a fyzickým osobami a zpracování další agendy spojené s touto problematikou
  • plnění úkolů vyplývajících z náplně práce v různých komisích a pracovních skupinách, pokud je tím pověřen
  • poskytování konzultací organizačním článkům krajského ředitelství vybraným právním problémům v oblasti bezpečnostně-právní
  • evidence a zpracování doručené/vlastní dokumenty prostřednictvím IS ETŘ či jiným způsobem
  • podílení se na tvorbě interních aktů řízení v oblasti spadající do věcné působnosti kanceláře ředitele krajského ředitelství
  • provádění další činnosti spojení s administrativní činností oddělení

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 12 s platem 33.280,- Kč – 44.020,- Kč (podle započitatelné praxe)
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském, obor právní
  • trestní a občanská bezúhonnost
  • výborné komunikační a organizační schopnosti
  • schopnost samostatné práce i práce v týmu
  • znalost práce v IS ETŘ výhodou a práce na PC -  MS Word a Excel podmínkou
  • znalost občanského zákoníku a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích výhodou
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikace, organizační schopnosti

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                              10. prosince 2025
  • možnost nástupu:                                                 01. února 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail michal.plesl1@pcr.cz s předmětem zprávy „Referent společné státní správy a samosprávy- právník“. Další případné informace sdělí vedoucí analyticko-právního oddělení Mgr. Michal Plesl – tel. 974 861 428, mobil: 607 002 263

