Referent společné státní správy a samosprávy
KŘP hlavního města Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4 - Pankrác, Sdružení 1664/1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Agenda zbraní a střeliva: Vyřizování žádostí podle zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu.
- Jednoduchá správní řízení: Administrace zápisu vedlejších držitelů zbraní, ohlášení nabytí/převodu zbraně a kontrola zákonných náležitostí.
- Vyřizování dokladů: Příprava a tisk evropských zbrojních pasů a dalších dokladů.
- Práce s databázemi: Evidence v systému ETŘ, CRZ (Centrální registr zbraní) a P-Zbraně, revize údajů apod.
- Ověřování údajů: Práce s registry státní správy.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří - po 3 měsících, rekreace, dětské tábory)
- benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka)
- řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
- s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 26. 6. 2026
- možnost nástupu: ihned (nebo dle dohody)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „7 PT – referent společné státní správy a samosprávy OSZBM, kontaktní místo P I a P III“.