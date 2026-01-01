Policie České republiky  

Referent společné státní správy a samosprávy

KŘP Olomouckého kraje, kancelář ředitele krajského ředitelství, analyticko-právní oddělení - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Olomouc
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 4 měsíce, možnost prodloužení pracovního poměru nebo změna na dobu neurčitou
  • délka pracovní doby 40 hod./týdně.

Náplň práce

  • zajišťování činností poradní komise pro odvolací řízení ve věcech služebního poměru,
  • deklarace správnosti rozhodnutí ředitele o podaných opravných prostředcích
    ve věcech služebního poměru,
  • zpracování rozhodnutí ve věcech žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
    o svobodném přístupu k informacím,
  • zpracování písemných materiálů (odpovědi, stanoviska apod.) za krajské ředitelství ve směru k nadřízeným orgánům i mimo resort,
  • dílčí úkony v rámci legislativního procesu při vydávání interních aktů řízení,
  • podpora činností na oddělení správy a kontroly osobních údajů.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 s platovým tarifem od 26.680,- Kč do 38.570,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe)
  • příplatek podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek ve výši 2.500,- Kč
  • další složky platu: po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131
    a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
  • řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna.

Požadujeme

  • dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, případně v bakalářském studijním programu v oboru právo a právní věda,
  • samostatnost, pečlivost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení,
  • schopnost samostatné i týmové spolupráce,
  • trestní bezúhonnost.

Další informace

  • možnost nástupu: 1. 3. 2026.

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na email: michaela.sedlackova@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u ředitelky kanceláře ředitele plk. Mgr. Bc. Michaely Sedláčkové, tel. číslo: 974 761 210.

Související dokumenty

