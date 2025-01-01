Referent společné státní správy a samosprávy
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor veřejných zakázek – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 6, Bubenečská 20
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- příprava zadávacích dokumentů, realizace zadávacích řízení a příprava smluv
- evidence dokumentů
- organizace jednání komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s MS Office, práce v síti INTRANET
- práce v národním elektronickém nástroji (NEN) a ve věstníku veřejných zakázek (VVZ)
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní ohodnocení dle výkonnosti
- mimořádné odměny dle výkonnosti (transparentní systém hodnocení)
- možnost vykonávání práce z domova
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- široký slevový benefit program
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispoziční volno
- perspektiva růstu a rozvoje v oblasti práva veřejných zakázek
- možnost profesního vzdělávání (kurz AJ, vzdělávání atp.)
- motivující pracovní prostředí a spolupráce s týmem odborníků
Požadujeme
- vysokoškolské magisterské vzdělání, v případě nižšího stupně vzdělání se snižuje započitatelná praxe
- uživatelská znalost MS Office na velmi dobré úrovni, obecná orientace v programovém vybavení
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost
- vysoké pracovní nasazení
- komunikační schopnosti
- organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
- čistý trestní rejstřík
- státní občanství ČR
Výhodou
- praxe v oblasti veřejných zakázek
- znalost rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí + čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pracovní doby
- termín pro zaslání životopisu: do 31. 1. 2026
- možnost nástupu: 1. 2. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor, jehož součástí bude test z praktické znalosti WORD – úprava textu, EXCEL – zhotovení tabulky včetně základních vzorců.
- pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu martin.fikacek@pcr.cz, předmět - „referent společné státní správy a samosprávy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru veřejných zakázek, tel. číslo: 974 835 754.