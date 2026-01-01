Policie České republiky  

Referent společné státní správy a samosprávy

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor veřejných zakázek – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 6, Bubenečská 20
  • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek
  • příprava zadávacích dokumentů, realizace zadávacích řízení a příprava smluv
  • evidence dokumentů
  • organizace jednání komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s MS Office, práce v síti INTRANET
  • práce v národním elektronickém nástroji (NEN) a ve věstníku veřejných zakázek (VVZ)

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní ohodnocení dle výkonnosti
  • mimořádné odměny dle výkonnosti (transparentní systém hodnocení)
  • možnost vykonávání práce z domova
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • široký slevový benefit program
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispoziční volno
  • perspektiva růstu a rozvoje v oblasti práva veřejných zakázek
  • možnost profesního vzdělávání (kurz AJ, vzdělávání atp.)
  • motivující pracovní prostředí a spolupráce s týmem odborníků

Požadujeme

  • vysokoškolské magisterské vzdělání, v případě nižšího stupně vzdělání se snižuje započitatelná praxe
  • uživatelská znalost MS Office na velmi dobré úrovni, obecná orientace v programovém vybavení
  • spolehlivost, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost
  • vysoké pracovní nasazení
  • komunikační schopnosti
  • organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • čistý trestní rejstřík
  • státní občanství ČR

Výhodou

  • praxe v oblasti veřejných zakázek
  • znalost rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí + čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pracovní doby
  • termín pro zaslání životopisu: do 31. 3. 2026
  • možnost nástupu: 1. 4. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor, jehož součástí bude test z praktické znalosti WORD – úprava textu, EXCEL – zhotovení tabulky včetně základních vzorců.
  • pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu martin.fikacek@pcr.cz, předmět - „referent společné státní správy a samosprávy“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru veřejných zakázek, tel. číslo: 974 835 754.

