Referent sociálních věcí
KŘP Středočeského kraje, odbor rozpočtu a účetnictví – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 5 – Zbraslav, Na Baních 1535
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba,
Náplň práce
- zpracování agendy nově nastupujících policistů a občanských pracovníků
- činnost orgánu sociálního zabezpečení
- sepisování důchodů, výsluhového příspěvku, úmrtného
- evidence PN + služebních úrazů policistů
- komunikace s úřady (OSZ MV ČR, lékaři, atp.)
- kontrola a aktualizace spisů aktivních policistů
- zpracování evidenčních listů důchodového pojištění policistů
Platové podmínky a další benefity
- plat v rozmezí 29.120,- až 35.720,- Kč (dle započitatelné praxe)
- možnost čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na rekreaci a dětské tábory, příspěvek na penzijní připojištění a další)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- zvýhodněné stravování
- možnost využití vlastních rekreačních zařízení
- karta MULTISPORT
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
- samostatnost, pečlivost a ochota učit se nové věci
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- trestní bezúhonnost
Výhodou
- praxe v uvedené problematice a vzdělání v oboru výhodou
Další informace
- pevná pracovní doba: 7:00 – 15:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 5. 11. 2025
- možnost nástupu: 1. 12. 2025
- součástí přijímacího řízení bude pohovor se zájemcem
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu alena.weiglova@pcr.cz, s předmětem „Referent sociálních věcí“.
Případné doplňující informace je možné získat u Alena Weiglová, tel. číslo: 974 861 795.