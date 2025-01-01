Policie České republiky  

Referent sociálních věcí

KŘP Středočeského kraje, odbor rozpočtu a účetnictví – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 5 – Zbraslav, Na Baních 1535
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba,

Náplň práce

  • zpracování agendy nově nastupujících policistů a občanských pracovníků
  • činnost orgánu sociálního zabezpečení
  • sepisování důchodů, výsluhového příspěvku, úmrtného
  • evidence PN + služebních úrazů policistů
  • komunikace s úřady (OSZ MV ČR, lékaři, atp.)
  • kontrola a aktualizace spisů aktivních policistů
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění policistů

Platové podmínky a další benefity

  • plat v rozmezí 29.120,- až 35.720,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • možnost čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na rekreaci a dětské tábory, příspěvek na penzijní připojištění a další)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • zvýhodněné stravování
  • možnost využití vlastních rekreačních zařízení
  • karta MULTISPORT

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
  • samostatnost, pečlivost a ochota učit se nové věci
  • dobré organizační a komunikační schopnosti
  • trestní bezúhonnost

Výhodou

  • praxe v uvedené problematice a vzdělání v oboru výhodou

Další informace

  • pevná pracovní doba: 7:00 – 15:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 5. 11. 2025  
  • možnost nástupu: 1. 12. 2025
  • součástí přijímacího řízení bude pohovor se zájemcem


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu alena.weiglova@pcr.cz, s předmětem „Referent sociálních věcí“.

Případné doplňující informace je možné získat u Alena Weiglová, tel. číslo: 974 861 795.

