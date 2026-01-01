Referent pro mzdovou účtárnu
KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 3 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hodin
Náplň práce
- koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platů, náhrad platů a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
- sledování změn v mzdové legislativě
- zpracování ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob a s tím spojená administrativa
- zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
Platové podmínky a další benefity
- plat v rozmezí 35.840 Kč – 38.340 Kč (dle započitatelné praxe)
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- karta Multisport
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
- samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti a ochota učit se nové věci
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Další informace
- termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem: 31. 03. 2026
- možnost nástupu: 01. 04. 2026 nebo dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na adresu alena.weiglova@pcr.cz s předmětem „Referent pro mzdovou účtárnu“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí Oddělení služebních příjmů. Platů a sociálních evidencí Aleny Weiglové, tel. číslo: 974 861 795, mobil: 702 179 081.