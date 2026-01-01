Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Referent pro mzdovou účtárnu

KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 3 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hodin

Náplň práce

  • koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platů, náhrad platů a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • sledování změn v mzdové legislativě
  • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob a s tím spojená administrativa
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

Platové podmínky a další benefity

  • plat v rozmezí 35.840 Kč – 38.340 Kč  (dle započitatelné praxe)
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • karta Multisport
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
  • samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti a ochota učit se nové věci
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem:         31. 03. 2026
  • možnost nástupu:                                                                 01. 04. 2026 nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na adresu alena.weiglova@pcr.cz s předmětem „Referent pro mzdovou účtárnu“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí Oddělení služebních příjmů. Platů a sociálních evidencí Aleny Weiglové, tel. číslo: 974 861 795, mobil: 702 179 081.

Související dokumenty

