Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent materiálně technického zabezpečení

Policejní prezidium České republiky, ředitelství logistického zabezpečení, odbor movitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 5, Na Baních 1304
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • realizace veřejných zakázek malého rozsahu, především v oblasti ICT
  • příprava podkladů pro účtárnu
  • komunikace s dodavateli
  • komunikace se sklady
  • přehled o aktuální situaci na trhu u přidělené materiálové komodity
  • komunikace s útvary policejního prezidia ČR

Platové podmínky a další benefity

  • 11. platová třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 466/2024 Sb.
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • osobní příplatek dle dosahovaných výsledků až 3 000 Kč
  • příjemné pracovní prostředí
  • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • vzdělávací kurzy
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • znalost českého jazyka
  • schopnost stylisticky, pravopisně i formálně bezchybného projevu
  • organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
  • schopnost samostatného řešení úkolů a kreativita
  • trestní i občanská bezúhonnost
  • pokročilá znalost Excel, Word, Outlook, Internetové vyhledávače

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu: do 15. 1. 2026 
  • možnost nástupu: 1. února 2026 (případně dle dohody) 

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu hana.klimova@pcr.cz s předmětem „referent materiálně technického zabezpečení”. Sekretariát: p. Zimková – tel.: 974843201

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 