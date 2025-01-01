Referent materiálně technického zabezpečení
Policejní prezidium České republiky, ředitelství logistického zabezpečení, odbor movitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 5, Na Baních 1304
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- realizace veřejných zakázek malého rozsahu, především v oblasti ICT
- příprava podkladů pro účtárnu
- komunikace s dodavateli
- komunikace se sklady
- přehled o aktuální situaci na trhu u přidělené materiálové komodity
- komunikace s útvary policejního prezidia ČR
Platové podmínky a další benefity
- 11. platová třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 466/2024 Sb.
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- osobní příplatek dle dosahovaných výsledků až 3 000 Kč
- příjemné pracovní prostředí
- 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- vzdělávací kurzy
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- znalost českého jazyka
- schopnost stylisticky, pravopisně i formálně bezchybného projevu
- organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
- odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
- schopnost samostatného řešení úkolů a kreativita
- trestní i občanská bezúhonnost
- pokročilá znalost Excel, Word, Outlook, Internetové vyhledávače
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: do 15. 1. 2026
- možnost nástupu: 1. února 2026 (případně dle dohody)
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu hana.klimova@pcr.cz s předmětem „referent materiálně technického zabezpečení”. Sekretariát: p. Zimková – tel.: 974843201