Referent majetkové správy (zadávání veřejných zakázek)

KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení veřejných zakázek – místo výkonu práce Olomouc - pracovní poměr 


 

Obecně

  • místo výkonu práce: Tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • komplexní administrace veřejných zakázek
  • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek
  • vedení spisů, evidování zakázek v monitorovacím systému veřejných zakázek
  • poskytování poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek dalším organizačním článkům zaměstnavatele

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 12 s platovým tarifem od 31.230,- Kč do 45.260,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe)
  • další složky platu: zvláštní příplatek 2.500, - Kč, po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131 a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
  • řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • dokončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického, stavebního příp. veřejnoprávního směru
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů), zdravotní způsobilost
  • samostatnost, pečlivost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení
  • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
  • dobrá znalost práce na PC

Další informace

  • předpokládaný nástup: 1. 5. 2026, příp. dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz.

Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403.

Související dokumenty

