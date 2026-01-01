Referent majetkové správy (zadávání veřejných zakázek)
KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení veřejných zakázek – místo výkonu práce Olomouc - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní administrace veřejných zakázek
- příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek
- vedení spisů, evidování zakázek v monitorovacím systému veřejných zakázek
- poskytování poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek dalším organizačním článkům zaměstnavatele
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 12 s platovým tarifem od 31.230,- Kč do 45.260,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe)
- další složky platu: zvláštní příplatek 2.500, - Kč, po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131 a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
- řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- dokončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického, stavebního příp. veřejnoprávního směru
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů), zdravotní způsobilost
- samostatnost, pečlivost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení
- schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
- dobrá znalost práce na PC
Další informace
- předpokládaný nástup: 1. 5. 2026, příp. dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403.