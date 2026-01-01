Referent majetkové správy PT 9
KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4, Kongresová 2
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Správa majetku uloženého ve skladových prostorách
- Zpracování účetních dokladů
- Účtování majetku v systému SAP/R3
- Inventarizace majetku
- Referentské činnosti
- Zpracování faktur
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 25.190,- Kč – 36.210,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (schopnost řídit i dodávku)
- Znalost práce na PC, technika administrativy
- Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- Praxe v oblasti administrativní činnosti
- Schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- Komunikativní schopnost
- Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: 1.7.2026
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu lenka.slavikova@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení, tel. číslo: 974 823260, 733678515.