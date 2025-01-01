Policie České republiky  

Referent majetkové správy PT 9

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor kancelář ředitele – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 3
  • pracovní poměr na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • práce s informačním systémem ETŘ
  • práce s PC
  • práce s informačním systémem SAP Logon
  • účtování majetku
  • inventarizace majetku
  • referentské činnosti

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23.110 – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 600,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 měsíce
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičské oprávnění sk. „B“

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ a SAP Logon

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek  7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin
  • možnost nástupu: 16. 1. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jana.horakova4@pcr.cz.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí odboru kancelář ředitele, tel. číslo: 974 836 720.

