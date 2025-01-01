Referent majetkové správy PT 9
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor kancelář ředitele – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 3
- pracovní poměr na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- práce s informačním systémem ETŘ
- práce s PC
- práce s informačním systémem SAP Logon
- účtování majetku
- inventarizace majetku
- referentské činnosti
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 23.110 – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 600,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 měsíce
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičské oprávnění sk. „B“
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ a SAP Logon
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin
- možnost nástupu: 16. 1. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jana.horakova4@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí odboru kancelář ředitele, tel. číslo: 974 836 720.