Referent majetkové správy - právník
KŘP kraje Vysočina, kancelář náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Jihlava
- pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou), 4 měsíce zkušební doba;
Náplň práce
- řešení smluvních vztahů - zaměření na majetkové právo a hospodaření organizační složky státu
- vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence, náhrady škod
- správní řízení
- zastupování organizace při jednání se soudy a jinými orgány
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 - Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe) v průběhu pracovního poměru s možností zařazení do 12. platové třídy
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní ohodnocení po zapracování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- jednosměnný provoz
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- magisterské vzdělání v oboru Právo a Právní věda
- orientace v oblasti občanského práva a pracovního práva
- orientace v právní úpravě činnosti organizační složky státu
- analytické schopnosti a schopnost systémového myšlení
- samostatnost, komunikativnost a organizační schopnosti, iniciativa a flexibilita
- vysoký stupeň osobní odpovědnosti, spolehlivosti a pečlivosti
- schopnost práce v kolektivu
- ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- uživatelská znalost práce na PC nejméně v rozsahu MS Office nebo obdobném
- řidičský průkaz skupiny B s praxí v řízení
- schopnost pracovat s cizojazyčným textem
Další informace
- pružná pracovní doba pondělí až pátek
- termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.11.2025
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
- možnost přijetí do služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.