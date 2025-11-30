Policie České republiky  

Referent majetkové správy - právník

KŘP kraje Vysočina, kancelář náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Jihlava
  • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou), 4 měsíce zkušební doba;

Náplň práce

  • řešení smluvních vztahů - zaměření na majetkové právo a hospodaření organizační složky státu
  • vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence, náhrady škod
  • správní řízení
  • zastupování organizace při jednání se soudy a jinými orgány

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 - Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe) v průběhu pracovního poměru s možností zařazení do 12. platové třídy
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní ohodnocení po zapracování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • jednosměnný provoz
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • magisterské vzdělání v oboru Právo a Právní věda
  • orientace v oblasti občanského práva a pracovního práva
  • orientace v právní úpravě činnosti organizační složky státu
  • analytické schopnosti a schopnost systémového myšlení
  • samostatnost, komunikativnost a organizační schopnosti, iniciativa a flexibilita
  • vysoký stupeň osobní odpovědnosti, spolehlivosti a pečlivosti
  • schopnost práce v kolektivu
  • ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • uživatelská znalost práce na PC nejméně v rozsahu MS Office nebo obdobném
  • řidičský průkaz skupiny B s praxí v řízení
  • schopnost pracovat s cizojazyčným textem

Další informace

  • pružná pracovní doba pondělí až pátek
  • termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.11.2025
  • možnost nástupu: dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
  • možnost přijetí do služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .

Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.

