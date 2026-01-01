Referent majetkové správy – pracovník příjmu a zpracování objednávek výstrojních součástek distribuovaných příslušníkům Policie ČR
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky – místo výkonu práce Pardubice - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Pardubice
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- zajišťování distribuce majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchování, prodeje nebo jiných forem dispozice
- práce v interním informačním systému e-shopu výstrojních součástek Policie ČR
- práce v účetním programu SAP
- fyzická kvalitativní i kvantitativní přejímka majetku včetně jeho druhového roztřídění a naskladnění
- příprava expedice majetku dle interních i externích požadavků (administrativa, kompletace, balení atd.)
- výdej připravených zakázek / majetku internímu i externímu přepravci (kurýrovi)
- hmotná odpovědnost
- vykonávání činností související s inventarizací majetku
- spolupráce na dalších souvisejících úkolech dle aktuálních potřeb činnosti pracoviště
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8 se mzdou 21.530,- Kč – 30.920,- Kč (dle započitatelné praxe – viz NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – příloha č. 1)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost příspěvku na stravování
- možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání ukončené maturitou, ve výjimečných případech střední vzdělání s výučním listem (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
- organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
- samostatnost a chuť učit se novým věcem
- znalost práce na PC, MS Office – zejména Word a Excel
- trestní bezúhonnost
Výhodou
- praxe v oblasti příjmu a zpracování objednávek
- znalost prostředí Policie ČR, příp. zkušenost s interními informačními systémy
Další informace
- pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s vybranými uchazeči
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na některou z následujících e-mailových adres: ivana.kopecka2@pcr.cz, jana.kopacova@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.
Další informace o nabízené pracovní pozici poskytne: Ivana Kopecká, Jana Kopáčová, tel.: 974 560 560, mobil: 725 141 375
Pokud se Vám do 14 dnů neozveme, znamená to, že jste nebyl(a) vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení.