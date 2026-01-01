Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent majetkové správy – pracovník příjmu a zpracování objednávek výstrojních součástek distribuovaných příslušníkům Policie ČR

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky – místo výkonu práce Pardubice - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Pardubice
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • zajišťování distribuce majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchování, prodeje nebo jiných forem dispozice
  • práce v interním informačním systému e-shopu výstrojních součástek Policie ČR
  • práce v účetním programu SAP
  • fyzická kvalitativní i kvantitativní přejímka majetku včetně jeho druhového roztřídění a naskladnění
  • příprava expedice majetku dle interních i externích požadavků (administrativa, kompletace, balení atd.)
  • výdej připravených zakázek / majetku internímu i externímu přepravci (kurýrovi)
  • hmotná odpovědnost
  • vykonávání činností související s inventarizací majetku
  • spolupráce na dalších souvisejících úkolech dle aktuálních potřeb činnosti pracoviště

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 21.530,- Kč – 30.920,- Kč (dle započitatelné praxe – viz NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – příloha č. 1)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost příspěvku na stravování
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitou, ve výjimečných případech střední vzdělání s výučním listem (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
  • organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • samostatnost a chuť učit se novým věcem
  • znalost práce na PC, MS Office – zejména Word a Excel
  • trestní bezúhonnost

Výhodou

  • praxe v oblasti příjmu a zpracování objednávek
  • znalost prostředí Policie ČR, příp. zkušenost s interními informačními systémy

Další informace

  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s vybranými uchazeči


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na některou z následujících e-mailových adres: ivana.kopecka2@pcr.cz, jana.kopacova@pcr.cz s  předmětem „referent majetkové správy“.

Další informace o nabízené pracovní pozici poskytne: Ivana Kopecká, Jana Kopáčová, tel.: 974 560 560, mobil: 725 141 375

Pokud se Vám do 14 dnů neozveme, znamená to, že jste nebyl(a) vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 