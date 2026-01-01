Referent majetkové správy – pracovník příjmu a výdeje výstrojních součástek příslušníkům Policie ČR

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky – místo výkonu práce Ústí n. Labem - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Ústí nad Labem
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • zajišťování distribuce majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchování, prodeje nebo jiných forem dispozice
  • práce v účetním programu SAP – příjem, prodej
  • fyzická kvalitativní i kvantitativní přejímka majetku včetně jeho druhového roztřídění a naskladnění
  • ošetřování uloženého majetku
  • hmotná odpovědnost
  • vykonávání činností související s inventarizací majetku
  • spolupráce na dalších souvisejících úkolech dle aktuálních potřeb činnosti pracoviště

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 23.470,- Kč – 33.710,- Kč (dle započitatelné praxe – viz NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – příloha č. 1)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost příspěvku na stravování
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitou, ve výjimečných případech střední vzdělání s výučním listem (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
  • organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • samostatnost a chuť učit se novým věcem
  • znalost práce na PC, MS Office – zejména Word a Excel
  • trestní bezúhonnost

Výhodou

  • praxe v oblasti příjmu a zpracování objednávek
  • znalost prostředí Policie ČR, příp. zkušenost s interními informačními systémy

Další informace

  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s vybranými uchazeči


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na některou z následujících e-mailových adres: miloslav.stupka2@pcr.cz, martina.hrachovinova@pcr.cz s  předmětem „referent majetkové správy“.

Další informace o nabízené pracovní pozici poskytne: Miloslav Stupka, Martina Hrachovinová, tel.: 974 835 036, mobil: 734 183 837

Pokud se Vám do 14 dnů neozveme, znamená to, že jste nebyl(a) vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení.

