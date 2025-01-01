Referent majetkové správy - ekolog
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistické zabezpečení, ekonomický odbor – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu zaměstnání: Praha 5 – Smíchov, Nádražní.
- Možnost nástupu: od 1. 11. 2025 nebo dle dohody.
- Občanský zaměstnanec - hlavní pracovní poměr na dobu určitou (zástup po dobu mateřské dovolené), 4 měsíce zkušební doba.
- Pracovní doba: pondělí až čtvrtek 7:00 – 15:45 hod, pátek 7:00 – 14:30 hod.
Náplň práce
- Zajišťuje provozuschopnost objektů z hlediska ekologie, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší.
- Dohlíží na plnění povinností z hlediska odpadového hospodářství a ochrany ovzduší.
- Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů na odvoz a odstranění nebezpečného odpadu a ostatního odpadu s příslušnými dodavateli.
- Připravuje zadávací dokumentace a podklady pro veřejnou zakázku, oslovuje dodavatele za účelem získání nabídkové ceny.
- Zajišťuje smluvně měření emisí a technické kontroly v souladu s ochranou ovzduší.
- Zajišťuje vedení příslušné evidence odpadů v programu ENVITA a zpracovává roční hlášení produkce odpadů a hlášení souhrnné provozní evidence (ovzduší) za příslušné objekty v programu ISPOP.
- Spolupracuje při sestavování finančního plánu na dotčených rozpočtových položkách, sleduje průběh čerpání finančních prostředků a předkládá požadavky na úpravu rozpočtu.
- Zpracovává stanoviska a vyjadřuje se k předprojektové a projektové dokumentaci staveb, účastní se přejímek a kolaudačních řízení staveb, které přímo souvisí s ochranou ovzduší.
- Účastní se předávání objektů, stavebních akcí a technických prohlídek objektů.
- Kontroluje dodržování norem a předpisů a řídí se příslušnými zákony.
- Provádí kontrolu správnosti a úplnosti faktur od dodavatelů.
- Průběžně eviduje všechny došlé faktury a kontroluje finanční čerpání z rozpočtu.
- Shromažďuje, eviduje a archivuje všechny doklady, které se týkají ekologické agendy, zpracovává výstupy ze své evidence a pro potřeby plnění svých úkolů vede potřebné statistiky.
Platové podmínky
- 11. platová třída (26 680 Kč – 38 570 Kč dle započitatelné praxe).
- Zvláštní příplatek 2 500 Kč.
- Po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků.
Požadujeme
- Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo přírodovědného směru s praxí v oblasti ekologie a životního prostředí minimálně 3 roky.
- Znalost práce na PC, technika administrativy.
- Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů).
- Řidičské oprávnění skupiny B.
- Znalost zákona č. 541/2020 Sb., 201/2012 Sb. a souvisejících vyhlášek.
- Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace.
- Organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu.
Výhodou
- Znalost organizace a činnosti státní správy.
- Práce v programu ENVITA a ISPOP.
Benefity
- Řádná dovolená 25 dnů + 5 dnů indispozičního volna.
- Závodní stravování - dotovaná strava.
- Možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách.
- Možnost rekreace v rezortních zařízeních.
- Možnost čerpání výhod z nabídky FKSP (spoření na stáří, rekreace, dětské tábory).
- Dobrá dopravní dostupnost MHD.
Kontakt:
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mailovou adresu: rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem „EKOLOG“.
Případné doplňující informace na telefonním čísle 974 884 580, 974 884 440 nebo 974 884 577.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.