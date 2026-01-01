Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent majetkové správy

KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha-Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou

 Náplň práce

  • zabezpečuje stanovení ceny nemovitostí na základě znaleckých posudků
  • zabezpečuje geometrické zaměření nemovitostí a jejich zanesení do katastru nemovitostí
  • provádí veškeré změny po ukončení investiční výstavby, včetně záznamů do katastru nemovitostí a zpracování návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí
  • zpracovává přiznání k dani nemovitostí
  • provádí evidenci a účtování o nemovitém majetku v systému EKIS MV, prostředí SAP modul AM, SSD a REM
  • provádí evidenci smluv navázaných na nemovitost v systému EKIS MV, prostředí SAP modul SSD s následným zveřejnění podle zákona o registru smluv
  • zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole v systému EKIS MV, prostředí SAP modul BCS
  • provádí likvidaci faktur souvisejících s pořízením nemovitého majetku EKIS MV, prostředí SAP modul FI
  • aktualizuje dokumentaci objektů v modulu SSD
  • aktualizuje evidenci pro Centrální registr administrativních budov (CRAB)
  • zabezpečuje a provádí evidenci majetku v příslušnosti hospodaření KŘP Středočeského kraje v IS DMVS a DTM krajů

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou od 35 840,- Kč až 41 070,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe při zajišťování správy a evidence nemovitostí
  • orientace ve struktuře a obsahu dokumentace staveb
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., orientace v základech zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb. případně informačních systémů Policie ČR

 Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
  • nástup k 1. 4. 2026 (či dohodou)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Referent majetkové správy“ do 15.3.2026.

Předání práce podle zajišťované náplně bude postupovat průběžně po jednotlivých činnostech v závislosti na provedených školeních a po seznámení s evidenčními postupy v resortu MV ČR a KŘP Středočeského kraje.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 