Referent majetkové správy
KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha-Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- zabezpečuje stanovení ceny nemovitostí na základě znaleckých posudků
- zabezpečuje geometrické zaměření nemovitostí a jejich zanesení do katastru nemovitostí
- provádí veškeré změny po ukončení investiční výstavby, včetně záznamů do katastru nemovitostí a zpracování návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí
- zpracovává přiznání k dani nemovitostí
- provádí evidenci a účtování o nemovitém majetku v systému EKIS MV, prostředí SAP modul AM, SSD a REM
- provádí evidenci smluv navázaných na nemovitost v systému EKIS MV, prostředí SAP modul SSD s následným zveřejnění podle zákona o registru smluv
- zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole v systému EKIS MV, prostředí SAP modul BCS
- provádí likvidaci faktur souvisejících s pořízením nemovitého majetku EKIS MV, prostředí SAP modul FI
- aktualizuje dokumentaci objektů v modulu SSD
- aktualizuje evidenci pro Centrální registr administrativních budov (CRAB)
- zabezpečuje a provádí evidenci majetku v příslušnosti hospodaření KŘP Středočeského kraje v IS DMVS a DTM krajů
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou od 35 840,- Kč až 41 070,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe při zajišťování správy a evidence nemovitostí
- orientace ve struktuře a obsahu dokumentace staveb
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., orientace v základech zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb. případně informačních systémů Policie ČR
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
- nástup k 1. 4. 2026 (či dohodou)
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Referent majetkové správy“ do 15.3.2026.
Předání práce podle zajišťované náplně bude postupovat průběžně po jednotlivých činnostech v závislosti na provedených školeních a po seznámení s evidenčními postupy v resortu MV ČR a KŘP Středočeského kraje.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.