Referent majetkové správy

KŘP hl. m. Prahy, ekonomický odbor, ekonomické oddělení OŘ Praha II – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 2 – Sokolská 18
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • účtování v systému SAP
  • inventarizace majetku
  • referentské činnosti
  • příjem a výdej majetku mezi sklady a útvary
  • práce s PC, s elektronickým evidenčním systémem ETŘ

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33. 220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
  • práce v kolektivu
  • komunikativní schopnost
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, flexibilita,
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba -  pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin,  pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin týdně
  • hmotná odpovědnost
  • termín pro zaslání životopisu: do 17. 10. 2025  
  • možnost nástupu: 1. 12. 2025
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu renata.novotna2@pcr.cz  s předmětem „referent majetkové správy“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha II, tel. číslo: 974 852 050, 731 553 292.

Související dokumenty

