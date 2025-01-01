Referent majetkové správy
KŘP hl. m. Prahy, ekonomický odbor, ekonomické oddělení OŘ Praha II – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 2 – Sokolská 18
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- účtování v systému SAP
- inventarizace majetku
- referentské činnosti
- příjem a výdej majetku mezi sklady a útvary
- práce s PC, s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33. 220,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- práce v kolektivu
- komunikativní schopnost
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, flexibilita,
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba - pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin týdně
- hmotná odpovědnost
- termín pro zaslání životopisu: do 17. 10. 2025
- možnost nástupu: 1. 12. 2025
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu renata.novotna2@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha II, tel. číslo: 974 852 050, 731 553 292.