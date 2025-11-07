Policie České republiky  

Referent majetkové správy

KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční
  • komplexní správa nemovitého majetku, jeho nabývání, pronájem, zastavování a prodej v působnosti Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
  • jednání se stavebními úřady, odbornými službami ve věcech stavebních povolení, změn užívání stavby, kolaudací apod.
  • ukládání zpracovaných projektových dokumentací do elektronické podoby
  • podílení se na vyhotovování smluv na prodej, koupi nebo jiných forem nakládání s nemovitým majetkem včetně zajištění podkladů pro účtování závazků a pohledávek
  • zajišťování evidence a správy objektů v elektronických systémech

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou 26 680 Kč – 38 570 Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
  • zvláštní příplatek 2.500 Kč
  • minimální zaručená mzda od 33. 280,- Kč
  • osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
  • možnost čerpání prostředků z FKSP, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
  • praxe ve stavebním oboru min. 2 roky
  • dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
  • organizační schopnosti
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví, zejména znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • plný úvazek – 40 hodin týdně
  • termín pro zaslání životopisu: do 7.11.2025
  • možnost nástupu: dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V   případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „investiční referent OSNM“

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 376 541, příp. 974 362 240.

Související dokumenty

