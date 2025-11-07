Referent majetkové správy
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční
- komplexní správa nemovitého majetku, jeho nabývání, pronájem, zastavování a prodej v působnosti Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
- jednání se stavebními úřady, odbornými službami ve věcech stavebních povolení, změn užívání stavby, kolaudací apod.
- ukládání zpracovaných projektových dokumentací do elektronické podoby
- podílení se na vyhotovování smluv na prodej, koupi nebo jiných forem nakládání s nemovitým majetkem včetně zajištění podkladů pro účtování závazků a pohledávek
- zajišťování evidence a správy objektů v elektronických systémech
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou 26 680 Kč – 38 570 Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
- zvláštní příplatek 2.500 Kč
- minimální zaručená mzda od 33. 280,- Kč
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
- praxe ve stavebním oboru min. 2 roky
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
- organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví, zejména znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- plný úvazek – 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 7.11.2025
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „investiční referent OSNM“
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 376 541, příp. 974 362 240.