Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent majetkové správy

KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 6
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • Správa majetku uloženého ve skladových prostorách
  • Zpracování účetních dokladů
  • Účtování majetku v systému SAP/R3
  • Inventarizace majetku
  • Referentské činnosti
  • Převoz materiálu

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (schopnost řídit i dodávku)
  • Znalost práce na PC, technika administrativy
  • Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • Praxe v oblasti administrativní činnosti
  • Schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
  • Komunikativní schopnost
  • Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: 1.10.2025
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 