Referent majetkové správy
KŘP Jihomoravského kraje, oddělení materiálně-technického zabezpečení, skupina evidence - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
- pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou do května 2027, zkušební doba 4 měsíce
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod. (možnost pružného rozvržení pracovní doby)
- předpokládané datum nástupu 1.1.2026 nebo podle dohody
Náplň práce
- evidence movitého majetku v programovém vybavení SAP, zejména zakládání objednávek na pořízení majetku, oprav a služeb,
- zpracování přehledů movitého majetku,
- zpracovávání informací o nákladovosti jednotlivých organizačních článků KŘP JmK,
- zpracování podkladů k inventarizaci movitého majetku,
- zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o nepotřebnosti movitého majetku.
Platové podmínky a další benefity
- 9. platová třída - platové rozpětí 23 110 Kč až 33 220 podle délky praxe, (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
- zvláštní příplatek: 2 500 Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
- možnost čerpání příspěvků z FKSP na rekreace, kulturu apod.
- možnost firemní mateřské školky
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- znalost právních norem upravujících evidování majetku ve státní správě (zejména zákona o účetnictví a zákona o majetku),
- znalost práce na PC (textové i tabulkové editory, práce s internetem, elektronická pošta),
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
- praxe v oboru výhodou,
- bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem z rejstříku trestu)
Výhodou
- znalost informačních systémů Policie ČR
- dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ
Další informace
- Pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: 30.11.2025
- zájemce k písemné přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- Součástí výběrového řízení bude praktický test ze znalostí práce na PC, po úspěšném složení tohoto testu, bude následovat osobní pohovor.
Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu:
Krajské ředitelství policie JmK
Odbor personální
Zdeňka Suchánková
k č.j. KRPB-223407/ČJ-2025-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Případné další informace poskytne vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení Mgr. Ilona Šídlová, tel.: 974 621 243.