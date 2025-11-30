Policie České republiky  

Referent majetkové správy

KŘP Jihomoravského kraje, oddělení materiálně-technického zabezpečení, skupina evidence - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou do května 2027, zkušební doba 4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod. (možnost pružného rozvržení pracovní doby)
  • předpokládané datum nástupu 1.1.2026 nebo podle dohody

Náplň práce

  • evidence movitého majetku v programovém vybavení SAP, zejména zakládání objednávek na pořízení majetku, oprav a služeb,
  • zpracování přehledů movitého majetku,
  • zpracovávání informací o nákladovosti jednotlivých organizačních článků KŘP JmK,
  • zpracování podkladů k inventarizaci movitého majetku,
  • zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o nepotřebnosti movitého majetku.

Platové podmínky a další benefity

  • 9. platová třída - platové rozpětí 23 110 Kč až 33 220 podle délky praxe, (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
  • zvláštní příplatek: 2 500 Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
  • možnost čerpání příspěvků z FKSP na rekreace, kulturu  apod.
  • možnost firemní mateřské školky

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • znalost právních norem upravujících evidování majetku ve státní správě (zejména zákona o účetnictví a zákona o majetku),
  • znalost práce na PC (textové i tabulkové editory, práce s internetem, elektronická pošta),
  • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, 
  • praxe v oboru výhodou,
  • bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem z rejstříku trestu)

Výhodou

  • znalost informačních systémů Policie ČR
  • dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • Pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení:  30.11.2025
  • zájemce k písemné přihlášce do výběrového řízení přiloží:
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Součástí výběrového řízení bude praktický test ze znalostí práce na PC, po úspěšném složení tohoto testu, bude následovat osobní pohovor.

Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu:   

                        Krajské ředitelství policie JmK
                        Odbor personální
                        Zdeňka Suchánková
                        k č.j. KRPB-223407/ČJ-2025-0600OP
                        611 32 Brno, Kounicova 24
                        nebo e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz

Případné další informace poskytne vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení Mgr. Ilona Šídlová, tel.: 974 621 243.

Související dokumenty

