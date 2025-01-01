Policie České republiky  

Referent majetkové správy

KŘP hl. m. Prahy, odbor ekonomický – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 4 – Kongresová 2
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s PC
  • stěhování, vyřazování nábytku
  • návoz a odvoz nábytku
  • inventarizace majetku
  • referentské činnosti
  • příjem materiálu na sklad a jeho výdej

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 21530 - 30920,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 600,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 měsíce
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek  7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: 1. 1.2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.slavikova@pcr.cz
 

