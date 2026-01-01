Referent majetkové správy
KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce:
- majetkoprávní agenda, nakládání s nemovitým majetkem státu; příprava smluv o převodech nemovitostí, nabývání nemovitostí, nájmech a věcných břemenech, výpůjčkách, zápisech apod.
- výběrová řízení: organizace a administrace veřejných zakázek
- vklady do katastru nemovitostí: kompletní zajištění agendy spojené s návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí
- správa majetku: evidence nemovitého majetku a kontrola jeho právního stavu, jednání s vlastníky nemovitostí a orgány veřejné správy, zajištění geometrického zaměřování nemovitostí, související administrativa a práce v IS orgánů státní správy
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 s platem v rozmění od 29 090 Kč do 42 050 Kč dle započitatelné praxe
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní pracovního volna v kalendářním roce v případě zdravotní indispozice
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu (v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání)
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe při zajišťování správy a evidence nemovitostí
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Referent majetkové správy – KŘP hl. m. Prahy“. Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.