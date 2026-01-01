Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent majetkové správy

KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce:

  • majetkoprávní agenda, nakládání s nemovitým majetkem státu; příprava smluv o převodech nemovitostí, nabývání nemovitostí, nájmech a věcných břemenech, výpůjčkách, zápisech apod.
  • výběrová řízení: organizace a administrace veřejných zakázek
  • vklady do katastru nemovitostí: kompletní zajištění agendy spojené s návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí
  • správa majetku: evidence nemovitého majetku a kontrola jeho právního stavu, jednání s vlastníky nemovitostí a orgány veřejné správy, zajištění geometrického zaměřování nemovitostí, související administrativa a práce v IS orgánů státní správy

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 s platem v rozmění od 29 090 Kč do 42 050 Kč dle započitatelné praxe
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní pracovního volna v kalendářním roce v případě zdravotní indispozice

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu (v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání)
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe při zajišťování správy a evidence nemovitostí
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: dohodou 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Referent majetkové správy – KŘP hl. m. Prahy“. Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 