Referent majetkové správy
KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- zabezpečuje stanovení účetní hodnoty nemovitostí na základě znaleckých posudků,
- zabezpečuje geometrické zaměření nemovitostí a jejich zanesení do katastru nemovitostí,
- provádí veškeré změny po ukončení investiční výstavby, včetně záznamů do katastru nemovitostí a zpracování návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí,
- pracovává přiznání k dani nemovitostí,
- provádí evidenci a účtování o nemovitém majetku v systému EKIS MV, prostředí SAP modul AM, SSD a REM,
- provádí evidenci vybraných smluv navázaných na nemovitost v systému EKIS MV, prostředí SAP modul SSD s následným zveřejněním podle zákona o registru smluv,
- zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole v systému EKIS MV, prostředí SAP modul BCS,
- provádí likvidaci faktur souvisejících s pořízením nemovitého majetku EKIS MV, prostředí SAP modul FI,
- aktualizuje evidenci projektové dokumentace v systému EKIS MV, prostředí SAP, modul SSD,
- aktualizuje evidenci pro Centrální registr administrativních budov (CRAB),
- zabezpečuje a provádí evidenci majetku v příslušnosti hospodaření KŘP Středočeského kraje v IS DMVS a DTM krajů,
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 s platem v rozmezí od 35.840,- Kč do 44.550,- Kč dle započitatelné praxe
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní pracovního volna v kalendářním roce v případě zdravotní indispozice (podle kolektivní smlouvy)
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe při zajišťování správy a evidence nemovitostí
- orientace ve struktuře a obsahu dokumentace staveb
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., orientace v základech zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb. případně informačních systémů Policie ČR
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
- nástup k 15. 6. 2026 (či dohodou)
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Referent majetkové správy“ do 30.5. 2026.
Předání práce podle zajišťované náplně bude postupovat průběžně po jednotlivých činnostech v závislosti na provedených školeních a po seznámení s evidenčními postupy v resortu MV ČR a KŘP Středočeského kraje.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.