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Referent majetkové správy

KŘP Jihomoravského kraje, odbor technické ochrany – pracovní poměr. 


Obecně

  • pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením.
  • místo výkonu práce: Brno, tř. kpt. Jaroše 17
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou.

Náplň práce

  • Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice na organizačním článku,
  • nakládání s přidělenými finančními prostředky na organizačním článku,
  • plnění povinností správce rozpočtu za přidělené finanční místo na organizačním článku,
  • odpovídá za vedení operativní evidence na nákladovém středisku organizačního článku,
  • vede evidenci zápůjček majetku v osobním užívání vydaného přímo na nákladové středisko organizačního článku,
  • plnění úkolů v oblasti inventarizace majetku na organizačním článku,
  • provádění dílčích ekonomických rozborů, sledování vývoje nákladů a výdeje, včetně zpracování návrhů na opatření, kontrol ekonomických sestav a ročního vyúčtování a zpracování návrhů rozpočtu a provozní zálohy organizačního článku,
  • odpovědnost za přebrání a předávání majetku na sklad nebo jiné nákladové středisko, umísťování majetku na místnost, vyhotovení seznamu majetku místnosti v rámci organizačního článku,
  • zajišťování pracovní činnosti na úseku materiálně technického zásobování odboru, zajišťování provozu, údržby a oprav inventáře na organizačním článku,
  • zpracovávání podkladů k evidenci movitého majetku na organizačním článku,
  • vedení protokolu písemností, interních aktů řízení a dalších administrativních pomůcek na organizačním článku,
  • zpracování a plánování výkazu výkonu služby na organizačním článku.

Platové podmínky a další benefity

  • 8. platová třída - platové rozpětí 23 470 Kč až 33 710 Kč podle délky praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění),
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč,
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
    4 měsíce.
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
  • po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu),
  • možnost firemní mateřské školky.

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • výborná znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet),
  • velmi dobré komunikační a organizační a prezentační schopnosti, 
  • pečlivost, zodpovědnost, samostatnost,

Výhodou

  • znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ, Intranet, Ekis Web a SQL výhodou,
  • řidičské oprávnění skupiny B – výhodou.

Další informace

  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: 23. 7. 2026,
  • možnost nástupu: 1. 9. 2026 nebo podle dohody.

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně své kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, pro účely vyrozumění na adresu:

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-127360/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24

nebo na e-mail: krpb.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: jydai6g

Případné další informace poskytne Ing. Petra Grygarová, DiS., Odbor personální tel.: 974 622 653, 720 072 392 nebo vedoucí odboru technické ochrany mjr. Bc. Jaroslav Kozel, tel.: 974 642 131, 724 273 081.

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