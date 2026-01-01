Referent majetkové správy
KŘP Jihomoravského kraje, odbor technické ochrany – pracovní poměr.
Obecně
- pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením.
- místo výkonu práce: Brno, tř. kpt. Jaroše 17
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou.
Náplň práce
- Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice na organizačním článku,
- nakládání s přidělenými finančními prostředky na organizačním článku,
- plnění povinností správce rozpočtu za přidělené finanční místo na organizačním článku,
- odpovídá za vedení operativní evidence na nákladovém středisku organizačního článku,
- vede evidenci zápůjček majetku v osobním užívání vydaného přímo na nákladové středisko organizačního článku,
- plnění úkolů v oblasti inventarizace majetku na organizačním článku,
- provádění dílčích ekonomických rozborů, sledování vývoje nákladů a výdeje, včetně zpracování návrhů na opatření, kontrol ekonomických sestav a ročního vyúčtování a zpracování návrhů rozpočtu a provozní zálohy organizačního článku,
- odpovědnost za přebrání a předávání majetku na sklad nebo jiné nákladové středisko, umísťování majetku na místnost, vyhotovení seznamu majetku místnosti v rámci organizačního článku,
- zajišťování pracovní činnosti na úseku materiálně technického zásobování odboru, zajišťování provozu, údržby a oprav inventáře na organizačním článku,
- zpracovávání podkladů k evidenci movitého majetku na organizačním článku,
- vedení protokolu písemností, interních aktů řízení a dalších administrativních pomůcek na organizačním článku,
- zpracování a plánování výkazu výkonu služby na organizačním článku.
Platové podmínky a další benefity
- 8. platová třída - platové rozpětí 23 470 Kč až 33 710 Kč podle délky praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění),
- zvláštní příplatek 2 500 Kč,
- po zapracování možnost osobního příplatku,
- pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
4 měsíce.
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
- po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu),
- možnost firemní mateřské školky.
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- výborná znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet),
- velmi dobré komunikační a organizační a prezentační schopnosti,
- pečlivost, zodpovědnost, samostatnost,
Výhodou
- znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ, Intranet, Ekis Web a SQL výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B – výhodou.
Další informace
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: 23. 7. 2026,
- možnost nástupu: 1. 9. 2026 nebo podle dohody.
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně své kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, pro účely vyrozumění na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-127360/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo na e-mail: krpb.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: jydai6g
Případné další informace poskytne Ing. Petra Grygarová, DiS., Odbor personální tel.: 974 622 653, 720 072 392 nebo vedoucí odboru technické ochrany mjr. Bc. Jaroslav Kozel, tel.: 974 642 131, 724 273 081.