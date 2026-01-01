Policie České republiky  

Referent majetkové správy

KŘP hl. m. Prahy, ekonomický odbor, ekonomické oddělení OŘ Praha IV – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu práce: Praha 4, Sdružení 1664/1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťování správy majetku
  • zajišťování odvozu majetku mezi sklady a útvary (včetně nábytku)
  • inventarizace majetku
  • referentské činnosti
  • kontrola technického stavu objektů

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 21530 Kč – 30920 Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2500 Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • znalost práce na PC
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičský průkaz skupiny B
  • práce v kolektivu

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: 31.3.2026 (či dohodou)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu andrea.moravcova1@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha IV Andrey Moravcové, tel. číslo: 974 854 990, 607 003 848.

