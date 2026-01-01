Referent majetkové správy
KŘP hl. m. Prahy, ekonomický odbor, ekonomické oddělení OŘ Praha IV – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Praha 4, Sdružení 1664/1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování správy majetku
- zajišťování odvozu majetku mezi sklady a útvary (včetně nábytku)
- inventarizace majetku
- referentské činnosti
- kontrola technického stavu objektů
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8 se mzdou 21530 Kč – 30920 Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2500 Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost práce na PC
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz skupiny B
- práce v kolektivu
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: 31.3.2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu andrea.moravcova1@pcr.cz s předmětem „referent majetkové správy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha IV Andrey Moravcové, tel. číslo: 974 854 990, 607 003 848.