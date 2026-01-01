Referent majetkové správy
KŘP hl. m. Prahy, odbor ekonomický – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4 – Kongresová 2
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s PC
- stěhování, vyřazování nábytku /jedná se o manuální práci /
- návoz a odvoz nábytku
- inventarizace majetku
- referentské činnosti
- příjem materiálu na sklad a jeho výdej
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8 se mzdou 21530 - 30920,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 600,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 měsíce
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: 1. 3.2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.slavikova@pcr.cz