Referent majetkové správy

Policie ČR, organizační odbor, oddělení materiálového zabezpečení - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304
  • pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • práce s PC, práce v síti INTRANET - práce s databázovými systémy
  • příjem a výdej materiálu - vedení operativní evidence majetku.
  • vedení a zpracování účetních a přeúčtovacích dokladů
  • zabezpečování inventarizace majetku
  • plánování majetku
  • zabezpečování podkladů pro likvidaci škod a ztrát na majetku

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč - 33. 220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní příplatek po zkušební době
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity - příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 roky,
  • řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
  • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • znalost účtování majetku v systému SAP/R3

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 - 16:00 hodin, pátek 7:00 - 13:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 15. 11. 2025
  • možnost nástupu: 01. 01. 2026 (nebo dle dohody)
  • součástí přijímacího řízení je psychologické vyšetření a osobní pohovor

V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis (zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání a současné pracovní zařazení) a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na e-mail: urn.personalni@pcr.cz,  do předmětu uveďte „9 PT - majetkový referent“.

Případné doplňující informace je možné získat na personální skupině  útvaru - personalisté pí Mrázková a pí Štěpinová, na tel. čísle: 974 843 754.  

Související dokumenty

