Referent / ka majetkové správy
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování – pracovní poměr
Obecně
- Referent/ka majetkové správy
- Místo výkonu: Praha 10 – Vršovice
Náplň práce
Personální agenda
- evidence pracovní doby zaměstnanců a služby policistů,
- hlášení změn osobních a služebních údajů pracovníků,
- administrace přihlášek na školení,
- agenda nemocenských dávek, ošetřovného a ozdravných pobytů.
Ekonomická agenda
- zpracování náhrad cestovních výdajů,
- administrace proplácení obhájců, znalců a svědečného,
- zajišťování objednávek střeliva, zbraní, movitého majetku, občerstvení a darů.
Majetková správa
- evidence a inventarizace majetku útvaru,
- sledování čerpání rozpočtu v oblasti správy majetku.
Další činnosti
- účast na odborných školeních (možnost individuální dopravy služebním vozidlem),
- vyzvedávání podkladů a materiálů z jednotlivých pracovišť služebním vozidlem.
Platové podmínky a další benefity
- stabilní zaměstnání u Policie České republiky,
- platové zařazení dle 9. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- zvláštní příplatek 2.500 Kč
- dovolená dle zákoníku práce + 5 dnů indispoziční volno
- možnost dalšího odborného vzdělávání a školení,
- zaměstnanecké benefity dle interních předpisů Policie ČR,
- mobilní telefon, notebook, tablet, samostatná kancelář.
Požadujeme
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
- bezúhonnost,
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
- uživatelská znalost práce na PC,
- samostatnost, pečlivost a organizační schopnosti.
Další informace
- Termín pro zaslání přihlášek do 20. května 2026
- Předpokládaný nástup: 1. června 2026
Přihláška musí obsahovat
- strukturovaný životopis,
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
- kontaktní údaje uchazeče.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu:udv.sekret@pcr.cz.
Případné další informace poskytne plk. PhDr. Jan Trnečka, LLM, tel. 974 844 221