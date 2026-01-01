Referent / ka majetkové správy

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování – pracovní poměr 

  
  • Místo výkonu: Praha 10 – Vršovice

Náplň práce

Personální agenda

  • evidence pracovní doby zaměstnanců a služby policistů,
  • hlášení změn osobních a služebních údajů pracovníků,
  • administrace přihlášek na školení,
  • agenda nemocenských dávek, ošetřovného a ozdravných pobytů.

Ekonomická agenda

  • zpracování náhrad cestovních výdajů,
  • administrace proplácení obhájců, znalců a svědečného,
  • zajišťování objednávek střeliva, zbraní, movitého majetku, občerstvení a darů.

Majetková správa

  • evidence a inventarizace majetku útvaru,
  • sledování čerpání rozpočtu v oblasti správy majetku.

Další činnosti

  • účast na odborných školeních (možnost individuální dopravy služebním vozidlem),
  • vyzvedávání podkladů a materiálů z jednotlivých pracovišť služebním vozidlem.

Platové podmínky a další benefity

  • stabilní zaměstnání u Policie České republiky,
  • platové zařazení dle 9. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  • zvláštní příplatek 2.500 Kč
  • dovolená dle zákoníku práce + 5 dnů indispoziční volno
  • možnost dalšího odborného vzdělávání a školení,
  • zaměstnanecké benefity dle interních předpisů Policie ČR,
  • mobilní telefon, notebook, tablet, samostatná kancelář.

Požadujeme

  • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
  • bezúhonnost,
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
  • uživatelská znalost práce na PC,
  • samostatnost, pečlivost a organizační schopnosti.

Další informace

  • Termín pro zaslání přihlášek do 20. května 2026
  • Předpokládaný nástup: 1. června 2026

Přihláška musí obsahovat

  • strukturovaný životopis,
  • kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
  • kontaktní údaje uchazeče.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu:udv.sekret@pcr.cz​.

Případné další informace poskytne plk. PhDr. Jan Trnečka, LLM, tel. 974 844 221

