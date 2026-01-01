Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC – pracovník kontroly kvality výstrojního materiálu

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Svojšice 142, okr. Kolín
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • fyzická kvalitativní přejímka výstrojního majetku dle norem ČSN ISO 2859, ČSN 80 7040 a souvisejících interních předpisů
  • reporting výsledků provedených kontrol a zasílání dílčích zpráv o výsledcích kontrol dodavatelům
  • práce v interních informačních systémech
  • tvorba interních aktů řízení souvisejících s výstrojním majetkem
  • účast na hodnotících komisích veřejných zakázek, jejichž předmětem je nákup výstrojního majetku
  • tvorba přehledů a analýz o vývoji stavů a pohybu skladových zásob výstrojního majetku
  • správa obsahu interních webových stránek, zaměřených na popis vlastností a údržbu pořizovaného výstrojního majetku
  • spolupráce na dalších souvisejících úkolech dle aktuálních potřeb činnosti pracoviště

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe – viz NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – příloha č. 1)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost příspěvku na stravování
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • úplné vysokoškolské vzdělání, ideálně v oboru oděvnictví, nebo textilní výroby ve výjimečných případech vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
  • samostatnost a chuť učit se novým věcem
  • práce v týmu – kolektivní hráč, který chápe, že celkové výstupy týmu jsou víc než osobní statistiky jednotlivce
  • znalost práce na PC, MS Office – zejména Word a Excel
  • trestní bezúhonnost
  • proaktivní přístup
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou

  • praxe v oblasti textilní výroby nebo výroby obuvi, oděvnictví a kontroly kvality
  • znalost prostředí Policie ČR, příp. zkušenost s interními informačními systémy

Další informace

  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s vybranými uchazeči


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tomas.lehkoziv@pcr.cz s  předmětem „referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC“.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 