Referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC – pracovník kontroly kvality výstrojního materiálu
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Svojšice 142, okr. Kolín
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- fyzická kvalitativní přejímka výstrojního majetku dle norem ČSN ISO 2859, ČSN 80 7040 a souvisejících interních předpisů
- reporting výsledků provedených kontrol a zasílání dílčích zpráv o výsledcích kontrol dodavatelům
- práce v interních informačních systémech
- tvorba interních aktů řízení souvisejících s výstrojním majetkem
- účast na hodnotících komisích veřejných zakázek, jejichž předmětem je nákup výstrojního majetku
- tvorba přehledů a analýz o vývoji stavů a pohybu skladových zásob výstrojního majetku
- správa obsahu interních webových stránek, zaměřených na popis vlastností a údržbu pořizovaného výstrojního majetku
- spolupráce na dalších souvisejících úkolech dle aktuálních potřeb činnosti pracoviště
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe – viz NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – příloha č. 1)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost příspěvku na stravování
- možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- úplné vysokoškolské vzdělání, ideálně v oboru oděvnictví, nebo textilní výroby ve výjimečných případech vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
- samostatnost a chuť učit se novým věcem
- práce v týmu – kolektivní hráč, který chápe, že celkové výstupy týmu jsou víc než osobní statistiky jednotlivce
- znalost práce na PC, MS Office – zejména Word a Excel
- trestní bezúhonnost
- proaktivní přístup
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Výhodou
- praxe v oblasti textilní výroby nebo výroby obuvi, oděvnictví a kontroly kvality
- znalost prostředí Policie ČR, příp. zkušenost s interními informačními systémy
Další informace
- pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s vybranými uchazeči
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tomas.lehkoziv@pcr.cz s předmětem „referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC“.