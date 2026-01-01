Referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, oddělení výzbroje a balistiky – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 3 – U nákladového nádraží 3144/4
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, 3 měsíce zkušební doba, předpoklad prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- tvorba technických specifikací balisticky odolných prostředků
- spolupráce při realizaci veřejných zakázek
- tvorba koncepcí ve svěřené oblasti
- spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 13 se mzdou 33 590,- Kč – 48 800,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost závodního stravování
- možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- plné vysokoškolské vzdělání (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
- schopnost administrativní práce
- samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
- schopnost pracovat v týmu
- znalost práce na PC, MS Office – zejména Excel a PowerPoint
- trestní bezúhonnost
- schopnost úzce spolupracovat s dalšími útvary Policie ČR
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou
- vztah k problematice
- orientace v oblasti veřejných zakázek
- zkušenost s tvorbou interních předpisů
- znalost prostředí Policie ČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
- termín pro zaslání životopisu: do 04. 09. 2026
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.salficky@pcr.cz s předmětem „referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC“.