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Referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, oddělení výzbroje a balistiky – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 3 – U nákladového nádraží 3144/4
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, 3 měsíce zkušební doba, předpoklad prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • tvorba technických specifikací balisticky odolných prostředků
  • spolupráce při realizaci veřejných zakázek
  • tvorba koncepcí ve svěřené oblasti
  • spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 13 se mzdou 33 590,- Kč – 48 800,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost závodního stravování
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • plné vysokoškolské vzdělání (v případě nižšího stupně vzdělání probíhá odpočet let započitatelné praxe)
  • schopnost administrativní práce
  • samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
  • schopnost pracovat v týmu
  • znalost práce na PC, MS Office – zejména Excel a PowerPoint
  • trestní bezúhonnost
  • schopnost úzce spolupracovat s dalšími útvary Policie ČR
  • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou

  • vztah k problematice
  • orientace v oblasti veřejných zakázek
  • zkušenost s tvorbou interních předpisů
  • znalost prostředí Policie ČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • termín pro zaslání životopisu: do 04. 09. 2026  
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.salficky@pcr.cz s předmětem „referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC“.

 

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