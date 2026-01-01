Referent automobilního oddělení
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, automobilní oddělení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha Strašnice (u nákladového nádraží Žižkov)
- zkušební doba při novém nástupu 3 měsíce, poté možnost pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- zpracování technických specifikací v oblasti automobilního majetku, jako podklad pro zadávání veřejných zakázek dle platných předpisů,
- zajištění přípravy a průběhu schvalování předprodukčních vzorků zaváděného majetku do užívání Policie ČR v oblasti automobilního majetku,
- práce v informačním systému Autoevidence,
- administrativní a analytická činnost,
- součinnosti na tvorbě interních aktů řízení.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe),
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč,
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků,
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na penzijní připojištění),
- možnost využití rekreačních objektů v rámci Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny,
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna.
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání technického, případně ekonomického směru, ve výjimečných případech vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání minimálně ukončené maturitní zkouškou (u kandidátů s dlouholetou praxí v oboru),
- znalosti technických parametrů vozidel všech kategorií na vysoké úrovni,
- řidičský průkaz sk. B podmínkou (aktivní řidič),
- znalost práce na PC (technika administrativy),
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání,
- zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, bezúhonnost
- schopnost samostatně se rozhodovat a řešit problémy
- schopnost pracovat v týmu
Výhodou
- praxe v automobilní oblasti,
- znalosti z oblasti automobilového průmyslu,
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ,
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti.
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin,
- termín pro zaslání životopisu: 30.4.2026,
- možnost nástupu: od 1. 5. 2026 (po dohodě i dříve nebo později),
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
Požadované doklady před nástupem
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
V případě zájmu zašlete:
- strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění
- motivační dopis
na adresu tomas.podzimek@pcr.cz s předmětem „referent automobilního oddělení“. Informace případně na tel.: 974 835 634