Referent automobilního oddělení

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, automobilní oddělení – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha Strašnice (u nákladového nádraží Žižkov)
  • zkušební doba při novém nástupu 3 měsíce, poté možnost pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zpracování technických specifikací v oblasti automobilního majetku, jako podklad pro zadávání veřejných zakázek dle platných předpisů,
  • zajištění přípravy a průběhu schvalování předprodukčních vzorků zaváděného majetku do užívání Policie ČR v oblasti automobilního majetku,
  • práce v informačním systému Autoevidence,
  • administrativní a analytická činnost,
  • součinnosti na tvorbě interních aktů řízení.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 13 se mzdou 30.810,- Kč – 44.770,- Kč (dle započitatelné praxe),
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč,
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na penzijní připojištění),
  • možnost využití rekreačních objektů v rámci Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna.

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání technického, případně ekonomického směru, ve výjimečných případech vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání minimálně ukončené maturitní zkouškou (u kandidátů s dlouholetou praxí v oboru),
  • znalosti technických parametrů vozidel všech kategorií na vysoké úrovni,
  • řidičský průkaz sk. B podmínkou (aktivní řidič),
  • znalost práce na PC (technika administrativy),
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání,
  • zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, bezúhonnost
  • schopnost samostatně se rozhodovat a řešit problémy
  • schopnost pracovat v týmu 

Výhodou

  • praxe v automobilní oblasti,
  • znalosti z oblasti automobilového průmyslu,
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ,
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti.

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin,
  • termín pro zaslání životopisu: 30.4.2026,  
  • možnost nástupu: od 1. 5. 2026 (po dohodě i dříve nebo později), 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.

Požadované doklady před nástupem

  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců

V případě zájmu zašlete:

  •  strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění
  •  motivační dopis

na adresu tomas.podzimek@pcr.cz s  předmětem „referent automobilního oddělení“. Informace případně na tel.: 974 835 634

