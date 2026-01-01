Policie České republiky  

Ředitel ÚDV SKPV vystoupil na mezinárodní konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby V.
Dne 25. května 2026 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila mezinárodní konference „Aktuální bezpečnostní hrozby V.“ (Current Security Threats). Konference byla zaměřena na sdílení zkušeností a informací z krizových oblastí ve východní Evropě a na Blízkém východě.
V rámci posledního panelu mezinárodní konference „Aktuální bezpečnostní hrozby V.“ vystoupil ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV plk. Dalimil Sypták, který ve svém příspěvku zdůraznil význam historických zkušeností pro současnou bezpečnostní politiku demokratických států. Ve vystoupení se zaměřil zejména na problematiku postihu propagace totalitních hnutí, využití poznatků o fungování represivních mechanismů totalitních režimů pro oblast vnitřní bezpečnosti a na význam spravedlnosti vůči obětem represí jako důležitou součást odolnosti demokratické společnosti.
Zdroj fotografií: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Foto: Lukáš Janičina.
„Historická paměť není pouze otázkou minulosti. Je součástí bezpečnosti demokratického státu a důležitým nástrojem prevence proti moderním formám extremismu, radikalizace a autoritářských tendencí,“ uvedl ředitel ÚDV SKPV.
Závěrečný panel konference spojoval perspektivy bezpečnostní praxe i akademického výzkumu. Vedle příspěvku ředitele ÚDV SKPV zazněly v jeho rámci rovněž příspěvky zaměřené na problematiku terorismu a extremismu, blízkovýchodní bezpečnostní situaci a aktuální výzvy v oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti České republiky.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař