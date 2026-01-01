Policie České republiky  

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Ředitel ÚDV SKPV uctil v Teplé památku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů

Poutní mše v klášteře premonstrátů připomněla oběti komunistické perzekuce i odkaz víry a odvahy. 

Ředitel plk. Dalimil Sypták se dne 18. července 2026 zúčastnil slavnostní mše v klášteře premonstrátů v Teplé, konané u příležitosti svátku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů a plzeňské diecéze.

Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták (vpravo) během poutní slavnosti v Teplé
   Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták (vpravo) během poutní slavnosti v Teplé.

Poutní slavnost se uskutečnila za účasti představitelů církve, bývalých politických vězňů, zástupců veřejných institucí i široké veřejnosti. Připomněla nejen duchovní odkaz sv. Hroznaty, ale také osudy lidí, kteří byli v období totalitních režimů pronásledováni pro svou víru, přesvědčení či občanské postoje.

Celebrant slavnostní mše žehná shromážděným věřícím u hlavního oltáře baziliky 
   Celebrant slavnostní mše žehná shromážděným věřícím u hlavního oltáře baziliky.

Ve svém vystoupení ředitel ÚDV SKPV poděkoval za možnost zúčastnit se této slavnostní mše a přítomné pozdravil jménem náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování genmjr. Tomáše Kubíka.

Ve svém projevu zdůraznil, že život sv. Hroznaty zůstává i po staletích symbolem odvahy, věrnosti hodnotám a ochoty přinášet osobní oběť pro dobro druhých.

„Také naše práce je založena na hledání pravdy a spravedlnosti, byť se vztahuje k událostem, které se odehrály před několika desetiletími. Připomínáním zločinů totalitního režimu usilujeme o to, aby se na utrpení obětí nezapomnělo a aby historická pravda zůstala zachována i pro budoucí generace.“

Účast představitele ÚDV SKPV na této tradiční poutní slavnosti vyjadřuje úctu k památce obětí komunistické perzekuce i podporu hodnotám, na nichž stojí demokratický právní stát – úctě k lidské důstojnosti, spravedlnosti a historické pravdě.

kde se slavnostní mše konala Kaple s relikviářem sv. Hroznaty v tepelském klášterním kostele  místo konání poutní slavnosti ke svátku sv. Hroznaty
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v klášteře premonstrátů v Teplé, kde se slavnostní mše konala.

patrona politických vězňů Slavnostní bohoslužby se zúčastnila řada představitelů církve i veřejného života.
   Okamžiky z liturgie slavnostní mše k svátku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů.

kpt. Bc. Iveta Kořínková
    vrchní komisař

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