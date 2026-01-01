Policie České republiky  

Ředitel ÚDV SKPV uctil v Teplé památku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů
Poutní mše v klášteře premonstrátů připomněla oběti komunistické perzekuce i odkaz víry a odvahy.
Ředitel plk. Dalimil Sypták se dne 18. července 2026 zúčastnil slavnostní mše v klášteře premonstrátů v Teplé, konané u příležitosti svátku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů a plzeňské diecéze.
Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták (vpravo) během poutní slavnosti v Teplé.
Poutní slavnost se uskutečnila za účasti představitelů církve, bývalých politických vězňů, zástupců veřejných institucí i široké veřejnosti. Připomněla nejen duchovní odkaz sv. Hroznaty, ale také osudy lidí, kteří byli v období totalitních režimů pronásledováni pro svou víru, přesvědčení či občanské postoje.
Celebrant slavnostní mše žehná shromážděným věřícím u hlavního oltáře baziliky.
Ve svém vystoupení ředitel ÚDV SKPV poděkoval za možnost zúčastnit se této slavnostní mše a přítomné pozdravil jménem náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování genmjr. Tomáše Kubíka.
Ve svém projevu zdůraznil, že život sv. Hroznaty zůstává i po staletích symbolem odvahy, věrnosti hodnotám a ochoty přinášet osobní oběť pro dobro druhých.
„Také naše práce je založena na hledání pravdy a spravedlnosti, byť se vztahuje k událostem, které se odehrály před několika desetiletími. Připomínáním zločinů totalitního režimu usilujeme o to, aby se na utrpení obětí nezapomnělo a aby historická pravda zůstala zachována i pro budoucí generace.“
Účast představitele ÚDV SKPV na této tradiční poutní slavnosti vyjadřuje úctu k památce obětí komunistické perzekuce i podporu hodnotám, na nichž stojí demokratický právní stát – úctě k lidské důstojnosti, spravedlnosti a historické pravdě.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v klášteře premonstrátů v Teplé, kde se slavnostní mše konala.
Okamžiky z liturgie slavnostní mše k svátku sv. Hroznaty, patrona politických vězňů.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař